- Sonne satt ab Pfingstmontag

Das lange Pfingstwochenende steht bevor. Das Wetter lädt auf jeden Fall zum Verweilen an der frischen Luft ein, so Ronny Büttner, Metereologe bei MeteoGroup.



Am Pfingssonntag kommt der Frühsommer in Berlin und Brandenburg erst in der zweiten Tageshälfte zum Tragen. Ab Pfingstmontag gibt es dann zum meteorologischen Sommerbeginn auch Sonne satt. Wer eine Reise an die Ostsee plant, sollte mit viel Wind rechnen. Allerdings gibt es an der Küste auch viele Sonnenstunden.



Der Frühling 2020 war allgemein zu trocken, es gab 200 Sonnenstunden mehr als üblich, so der Meteorologe. Vieles deute darauf hin, so Büttner, dass der Sommer 2020 wieder trocken wird. Ein heißer Sommer wie 2019 wird aber derzeit nicht erwartet.