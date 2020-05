- Werbeverbot: "Tabak macht süchtig und wirkt tödlich"

Connemann sagte, die bestehenden Regelungen müssten nun ergänzt werden um das Verbot von Tabakwerbung in Kinos, durch Verteilen auf der Straße und in der Außenwerbung. Dies umfasse nicht nur Zigaretten, sondern auch Tabakerhitzer.



Die Staffelung des Verbots gehe darauf zurück, dass man zunächst das gefährlichste Produkt - die klassische Zigarette - aus der Webung verbannen wolle. Erst danach würde dann auch Werbung für Erhitzer, die auch ohne Tabak betrieben werden können, verschwinden.





Tabak ist legal - mit tödlicher Wirkung



Die Unions-Vize-Fraktionsvorsitzende argumentierte, Tabak sei wie Alkhol eine legale Droge. Die Werbung für ein legales Produkt zu verbieten, stelle einen Eingriff in Grundrechte dar. Tabak mache aber, so Connemann, bei bestimmungsgemäßem Gebrauch süchtig und wirke tödlich. Ein Glas Alkohol am Tag, Autofahren, Zucker oder Fett hätten hingegen nicht dieselbe Wirkung, sagte die Politikerin.



Teurere Tabakprodukte alleine würde Menschen nicht davon abhalten, zu rauchen, so Connemann. Man wolle vor allem Jugendliche schützen, die durchaus mit der ersten Zigarette bereits eine Sucht entwickeln können.