- "Gäste sind in Rheinsberg herzlich willkommen"

Das Pfingstwochenende wartet mit schönem Ausflugswetter auf - und viele Berliner*innen zieht es dann auch nach Rheinsberg. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow sieht den Ort gut auf Gäste vorbereitet.

Die Kammeroper wird dieses Jahr entfallen, Schwochow bedauert dies sehr. Das Rheinsberger Schloss hingegen kann besucht werden - in Fürhungen oder alleine. Auch das Literaturmuseum hat geöffnet.



Schwochow habe bereits einen Anstieg der Buchungen festgestellt - aus seiner Sicht seien darunter viele Gäste, die sonst im Ausland Urlaub gemacht hätten. Bis zum Sommer rechnet er damit, dass die Stadt wieder gut besucht sein wird.



Derzeit gelten allerdings noch überall die Hygiene- und Abstandsregeln - es werde vor allem für die Gastronomie "kein Jahr, wie wir es kennen", so der Bürgermeister. In den Seen rund um Rheinsberg könne man aber das ganze Jahr über baden, das Freibad der Stadt öffnet erst am 15. Juli wieder.