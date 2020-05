- "Hass und Rassismus ist keine Meinung. Das ist ein Verbrechen."

Bei dem Anschlag in Hanau hat der mutmaßliche Täter Tobias R. am Abend des 19. Februar 2020 neun Menschen mit ausländischen Wurzeln an zwei Orten erschossen. Später wurden der 43-jährige Deutsche und seine Mutter tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Ermittlungsbehörden gehen von einer rassistisch motivierten Tat aus. Die Ermittlungen dauern noch an.

Drei Monate nach Hanau-Anschlag: Die Wut und das Trauma bleiben



Nach dem Angriff von Hanau: Konsequenzen ziehen, Anschläge verhindern (vom 22.02.2020)