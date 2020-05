- Bildungsforscher: Krise verschärft Bildungsungleichheit

Vom Regelbetrieb sind viele Schulen in der Corona-Krise weiterhin entfernt. Eltern und Schüler*innen fühlen sich teils alleingelassen mit den Problemen. Bildungsforscher Klaus Klemm stellt Ideen vor, wie Bildungsungleichheit etwas entzerrt werden könnte.



Klemm sagt, dass Schülerinnen und Schüler nicht aufgrund schlechter Politik, sondern aufgrund der Pandemie nicht in die Schule können. Die derzeitigen Lockerungen bei Gottesdiensten und Gastronomie - und die Neuansteckungen in diesen Bereichen - zeigten auch, wie vorsichtig man noch sein müsse.



Klemm: Bildungsungleichheit wird derzeit verstärkt



Aus seiner Sicht sei es besser, dass vor allem jüngere Kinder mehr als einen Tag wieder in die Schule gehen. Diese Gruppe leide schulisch wie sozial unter dem Wegfall des Unterrichts.

Zudem sieht der Bildungsexperte, dass sich Bildungsungleichheiten durch das Home Schooling verschärfen. Da gebe es zum einen Kinder, die dank Förderung und Unterstützung durch ihre Eltern problemlos im Stoff mitkämen. Er kenne jedoch auch Schulen mit vielen Kindern, in deren Zuhause zu wenig Deutsch gesprochen wird oder Eltern nicht bei den Hausaufgaben helfen können.





Ausgleichende Angebote: Samstagsunterricht, Ferienkurse, Einzelförderung



Kinder mit zusätzlichem Unterrichtsbedarf sollten diesen auch bald bekommen, so Klemm - beispielsweise in Form von zusätzlichen Stunden, Samstagsunterricht oder Ferienkursen. Dies sollte auf freiwilliger Basis geschehen. Problematisch ist jedoch, dass in einigen Bundesländern Lehrer*innen fehlen. Andernorts gehören zahlreiche Pädagog*innen zur Risikogruppe. Klemm sieht hier jedoch die Möglichkeit, dass diese Lehrer*innen dann Einzelunterricht geben könnten.