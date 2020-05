- Landeselternrat: "Wir müssen Schüler und Eltern entlasten"

In Brandenburg wird es wohl bis zu den Sommerferien keinen Regelbetrieb in den Schulen geben. René Mertens ist Vorsitzender des Landeselternrats und zeigt wenig Verständnis für die Vernachlässigung der Belange von Eltern und Schülerschaft.

Die Rückmeldungen zum dem derzeit stattfindenden Unterricht seien sehr durchwachsen, so Mertens - an manchen Schulen gebe es viel Engagement, an manchen weniger.



Die Corona-Abstandregeln stelle er zwar nicht in Frage - doch das führe zu geteilten Klassen und das zu weniger Klassenräumen. Die Konsequenz ist tageweiser Unterricht, aber kein Regelbetrieb.





Mertens: Abstandsregeln in Schule und Alltag oft unterschiedlich





Der Vorsitzende des Landeselternrats zeigt wenig Verständnis für die Priorisierung andere Lebensbereiche - seien es Urlaub, Schwimmbäder oder Shopping. "Wenn ich da sehe, wie dicht die Leute alle beieinander sind, dann frage ich mich schon nach einer gewissen Verhältnismäßigkeit, was jetzt mit den Eltern und Schülern in den Schulen passiert. (...) Da sehen wir auch irgendwie den falschen Fokus."



Schulen und Schüler*innen befänden sich in einem Zwiespalt, so Mertens - denn in der Schule gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Außerhalb der Schule werde damit aber anders umgegangen. Das Modell Schleswig-Holsteins, wo Schüler*innen ohne Abstandsregeln in die Schule gehen, findet er prinzipiell sinnvoll und würde sich eine Diskussion darüber wünschen.