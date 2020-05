Die EU-Kommission hat einen Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Markus Ferber, CSU-Europapolitiker, hält das Hilfspaket in seiner jetzigen Form für nicht durchsetzbar.



Wie kann es gelingen, Europa wirtschaftlich wieder in Gang zu bringen? Am Mittwoch kam der Vorschlag von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen 750 Milliarden Euro für die wirtschaftliche Erholung zu mobilisieren. Zwei Drittel der Summe sollen als direkte Hilfe an Länder wie Spanien und Italien gehen, der Rest in Form von Krediten. Finanziert werden soll das Ganze unter anderem über eine Digitalsteuer.

Kein Hilfspaket ohne Gegenfinanzierung



Markus Ferber, CSU-Abgeordneter im Europaparlament, sieht die Pläne der EU-Kommission skeptisch: "Das ist ein wuchtiges Programm, das an keiner Stelle gegenfinanziert ist."

Die Pläne von Kommissionschefin von der Leyen, die Corona-Hilfen durch eine Digitalsteuer zu finanzieren, seien "Wolkenkuckucksheim“, so Ferber. Weder bei der Digitalsteuer noch bei einer möglichen Finanztransaktionssteuer sei aktuell eine Einigung der EU-Finanzminister in Sicht.

"Ohne eine seriöse Gegenfinanzierung darf dieser Schuldenberg nicht aufgenommen werden“, warnt der CSU-Europapolitiker.

Programm muss befristet und eingeengt werden



Auch der Bund der Steuerzahler hatte bereits Kritik an dem vorgeschlagenen Hilfspaket der EU geübt und es als Vorstufe zu einer Schuldenunion bezeichnet. Eigentlich sei die EU vertraglich verpflichtet einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, sagt Ferber.

Das Verschuldungsverbot sei auch in der Vergangenheit schon mehrfach gebrochen worden, etwa für die Griechenlandpakete oder auch für das neue europäische Programm für Kurzarbeitsgeld, erklärt Ferber. "Aber diese Programme waren zeitlich befristet und programmatisch eingeengt und sie hatten einen klaren Finanzierungsplan.“

Keine schnelle Einigung in Sicht

Die Euphorie über das vorgeschlagenen EU-Hilfspaket bei manchen Regierungen der EU-Mitglieder kann Ferber nicht verstehen. "In Rom und Madrid herrscht offenbar die Vorstellung, dass am 1. Januar die ersten Gelder überwiesen werden.“

Der Europa-Abgeordnete der CSU hält es für ausgeschlossen, dass das Konjunkturprogramm in seiner jetzigen Form von den Parlamenten der Mitgliedsstaaten und dem Europaparlament ratifiziert wird. "Das wird ein ganz mühsamer Weg.“

Ferber geht davon aus, dass am Ende ein deutlich kleineres, aber leistbares EU-Hilfspaket verabschiedet werden wird.