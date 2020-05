Versammlungen im Freien mit bis zu 150 Teilnehmer*innen. Freibäder, Fitnessstudios, Tanzschulen und Spielhallen dürfen wieder öffnen. Brandenburg hat die Corona-Regeln weiter gelockert. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) setzt jetzt auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürger*innen.



In Brandenburg gelten seit Donnerstag neue Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Es dürfen sich bis zu zehn Menschen treffen. Erlaubt sind auch Demonstrationen und Gottesdienste im Freien mit 150 Teilnehmern. Außerdem öffnen Fitnessstudios und Freizeitparks.

Freiheit und Verantwortung



"Mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung“, so beschreibt Ministerpräsident Dietmar Woidke das Motto der neuen Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Brandenburg.

Jede Lockerung bedeute auch ein höheres Risiko, dass das Coronavirus in stärkerem Maße zurückkommt. Das müsse unbedingt vermieden werden, sagt der Ministerpräsident. "Die neuen Lockerungen sind keine Entwarnung.“ Er sei sich aber sicher, dass die Menschen in Brandenburg verantwortungsvoll mit den Lockerungen umgehen würden, so Woidke.

Schulfeste ja, Regelbetrieb nein

Nach der neuen Regelung sind Schulfeste im Freien mit bis zu 150 Teilnehmer*innen wieder möglich. Schulen und Kitas kehren jedoch vorerst nicht zum Regelbetrieb zurück – im Gegensatz zu anderen Bundesländern.

"Zum kommenden Schuljahr Anfang August wollen wir wieder im Regelbetrieb sein“, erklärt Woidke. Man sei auf einem guten Weg, insbesondere auch bei den Kitas, aber bis zu den Sommerferien wird es keinen Regelbetrieb in den Brandenburger Schulen geben, stellt der SPD-Politiker klar.

In manchen Regionen sei der Regelbetrieb zumindest in Kitas zwar schon weitestgehend möglich. Die hohe Betreuungsquote und engen Verhältnisse in Ballungsgebieten wie Potsdam sorgen aber dafür, dass es in Brandenburg noch etwas länger dauert als in anderen Bundesländern, erklärt der Ministerpräsident.

Lockerungen mit Bedacht



Auch bei den geltenden Kontaktbeschränkungen setzt Woidke auf Bedacht. "Wir wollen, dass sich die Menschen gut an die Regelungen gewöhnen können und auch das die Verwaltung die Regelungen gut umsetzen kann.“ Deswegen sollten die umgesetzten Regelungen auch immer eine Weile durchgehalten werden.

Mitte Juni wollen Bund und Länder aber noch einmal über mögliche Lockerungen der Kontaktbeschränkungen beraten. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass es dann nochmal Änderungen gibt.“

Für weitere Änderungen setzt Woidke aber auch weiterhin auf ein möglichst einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern.