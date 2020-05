- Hongkong kämpft um seine Unabhängigkeit

Die Rechtsgrundlage für das neue Sicherheitsgesetz in Hongkong sei in China, aber auch international umstritten. Die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong habe, so Drinhausen, aufgrund seines Grundgesetzes die Pflicht und das Recht, eine Sicherheitsgesetzgebung einzuführen. Doch dagegen gab es in den vergangenen Jahrzehnten Proteste und so blieb dies aus. Peking füllt nun diese Lücke.





Befürchtungen um wachsenden chinesischen Einfluss





Ein erster Vorstoß aus Hongkong im Jahr 2003 weckte Befürchtungen, dass die Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Hongkong nicht mehr haltbar wären. Der jetzige Beschluss aus Peking geht jedoch noch weiter, so die Rechtsexpertin. Beispielsweise könne das chinesische Ministerium für Staatssicherheit in Hongkong einen Sitz einrichten und dort auch aktiv werden.



China versucht, unliebsames Verhalten zu kriminalisieren





Dass das Gesetz nicht die Masse träfe, sei nicht unbedingt glaubwürdig, so Drinhausen. Es habe sich gezeigt, dass Peking Dissidenz, Subversion oder Separatismus weitaus strenger auslege. Jegliches unliebsames oder politisch abweichendes Verhalten können damit kriminalisiert werden. Der Sonderstatus Hongkongs sei aufgrund wirtschaftlicher, historischer und ethischer Verflechtungen auch eine internationale Angelegenheit, so Drinhausen.