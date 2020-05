- "Wollen wir als EU gestärkt aus der Krise hervogehen?"

Das Europäische Parlament berät am Mittwoch über die gemeinsame Bewältigung der Corona-Krise. Ska Keller, Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament, fordert bedingungslose Hilfen für besonders von der Krise betroffene EU-Mitglieder.

Die Corona-Pandemie verursacht enorme Kosten und wird damit zur wirtschaftlichen und politischen Herausforderung für die Europäische Union. Am Mittwoch stellt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ein Wiederaufbauprogramm vor für die EU-Staaten, die besonders von der Krise getroffen wurden.

Zuschüsse oder Kredite?



Die EU-Kommission will die Hilfsgelder dabei nicht nur als Kredite sondern auch als Zuschüsse an die Länder weitergeben. Für Ska Keller, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, ist genau das eine der Kernfragen bei der Entscheidung über die EU-Hilfen.

Denn bisher hat das Coronavirus vor allem die EU-Länder am stärksten getroffen, die auch schon vor der Pandemie eine hohe Staatsverschuldung gehabt hätten, erklärt Keller. "Wenn wir denen jetzt sagen, ihr müsst weitere Schulden aufnehmen, dann ist diesen Ländern überhaupt nicht geholfen."

Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande warnen jedoch vor bedingungslosen Zuschüssen und befürchten eine Schuldenunion durch die Hintertür. Für Keller geht es in der aktuellen Lage jedoch nicht um den alten Streit um gemeinsame europäische Staatsanleihen.

Gemeinsame Strategie oder Kleinstaaterei?

Bisher sei es so, dass jedes Land in der Krise so handelt wie es kann und will, erklärt die Fraktionsvorsitzende der EU-Grünen. "Das heißt zum Beispiel Deutschland kann sehr viel tun, um die eigene Wirtschaft zu stärken, während andere EU-Länder so gut wie gar nichts tun können."

Das könne zu einer wachsenden Ungleichheit innerhalb der EU führen. Letztlich habe das auch Folgen für Deutschland, da die deutsche Wirtschaft auch von Exporten in andere europäische Länder abhängig ist, so Keller. Man müsse sich die Frage stellen: "Wollen wir als Europäische Union gestärkt aus dieser Krise herausgehen oder in eine Kleinstaaterei zurückfallen?"

Große Summe als Symbol

Deswegen habe das Europäische Parlamen einen Wiederaufbaufonds im Wert von zwei Billionen Euro gefordert. "Nur wenn der Fond einen substantiellen Wert hat, gibt es auch das entsprechende Signal des Aufbruchs", sagt Keller. Wichtig sei außerdem, das Geld in zukunftsfähigie und ökologische Wirtschaftszweige zu investieren.