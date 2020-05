- Reiseverband: "Das wird kein Urlaub, wie wir ihn kennen"

Die noch ausstehende Entscheidung von Außenminister Heiko Maas sei sehr zu begrüßen, so Schäfer. Voraussichtlich werde es aber weiterhin Länder geben, für die eine Reisewarnung gilt oder die erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder bereisbar sein werden. Diese Abstufungen würden auch für einzelne Regionen in diesen Ländern gelten, so der Verbandssprecher. Hinzu komme, dass ein Land eventuell wieder von deutschen Urlaubern bereits werde dürfe, aber diese Länder selbst noch gar keine Touristen zulassen.





Spezielles Sicherheitskonzept für gesamte Reisekette entwickelt



Der Verband hat zudem ein Konzept für die gesamte Reisekette entwickelt - also wie genau Abstands- und Hygieneregeln vom Reisebüro bis zum Transferbus einzuhalten sind. Sicherheit habe dabei die oberste Priorität: "Wir müssen uns da auf Einschränkungen einstellen, das wird kein Urlaub sein, so wie wir ihn kennen", sagte Schäfer. Maskenpflicht, Abstandsgebot und Trennwände werden auch im Urlaub zum Alltag gehören.





Schäfer: Es gibt Reiseziele mit ähnlicher Sicherheit wie Deutschland





Sollte sich ein neuer Corona-Hotspot in einer Urlaubsregion auftun, würden die Reiseveranstalter die Urlauber auch wieder zurückbefördern. Schäfer betonte, dass nicht nur das Auswärtige Amt, sondern auch die Reiseunternehmer ihre Kundinnen und Kunden zu Beginn der Pandemie aus dem Ausland zurückbefördert hätten.



Dem Verband war eine differenzierte Öffnungsstrategie wichtig. Reiseziele wie Kroatien und Portugal böten vergleichsweise sichere Bedigungen wie Deutschland, so Schäfer. Gastländer und Urlauber, aber auch die Reisewirtschaft bräuchten eine Persprktive, sagte der Verbandssprecher.