- "Viele müssen ihre Betriebe jetzt neu denken"

Seit Mitte Mai dürfen in Berlin und Brandenburg Restaurants wieder Gäste im Lokal bewirten - natürlich unter Auflagen. Olaf Schöpe vom Hotel- und Gaststättenverband Brandenburg sieht die Branche sehr unterschiedlich aufgestellt im Kampf um das Überleben nach der Krise.



Die Ansteckung von Restaurantgästen in Ostfriesland sei zwar bislang ein Einzelfall, so Schöpe. Aber dieser sei nun medial so bekannt, dass er der Branche Sorgen bereite. Zumal der Fall in Niedersachsen vielleicht mit mehr Vorsicht glimpflicher hätte ausgehen können, so der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Brandenburg.





Verschiedene Vorgaben in den einzelnen Landkreisen



In Brandenburg beobachtet er bisher, dass es große Anstrengungen zur Vermeidung von Infektionen in Gastronomie und Hotellerie gebe. Allerdings verästeln sich Vorgaben je nach Landes- und Landkreisebene, so Schöpe: "Es ist für die Kollegen nicht immer einfach, dann auch das regional Richtige zu finden." Jeder sei gut beraten, sich noch einmal den Erlass seines jeweiligen Landkreises anzuschauen.

Branche hat unterschiedliche Überlebenschancen





Seit den Lockerungen wollen viele Touristen vor allem in die naturnahen Regionen Brandenburgs, so Schöpe. Dennoch: die Branche habe ganz unterschiedliche Überlebensschancen. Hinzu komme, dass sich das Verhalten der Gäste geändert habe - statt Tagungen und Events reiche einigen nun auch die digitale Videokonferenz. "Viele müssen ihren Betrieb jetzt auch tatsächlich neu denken um zukunftsfähig zu sein", sagte Schöpe. Es gelte, sich auch neuen Formen des Tourismus zu öffnen: "Der Strukturwandel des Tourismus wird notwendig und auch richtig sein", so der Verbandspräsident.