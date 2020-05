- Diversity im rbb

Auch der rbb hat die Charta der Vielfalt für mehr Diversität im Unternehmen unterzeichnet. Patricia Schlesinger, Intendantin des rbb, möchte gesellschaftliche Vielfalt sowohl im Programm als auch in der Belegschaft wiederspiegeln.



Auch der rbb hat die Arbeitgeberinitiative "Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Die verpflichtet Unternehmen, darauf zu achten, dass Belegschaft und Führungsetagen nicht vorwiegend weiß und männlich besetzt sind, sondern die Diversität der Gesellschaft wiederspiegeln.

Für rbb-Intendantin Patricia Schlesinger war die Verpflichtung zur Vielfalt auschlaggebend dafür die Charta zu unterzeichnen: "Alle Menschen haben die gleiche Würde und die gleichen Rechte, niemand darf benachteiligt werden.“ Diese Aussage klinge zwar banal, ist aber im Alltag alles andere als selbstverständlich, sagt die Intendantin des rbb.

Gesellschaftliche Diversität spiegeln



Mittlerweile haben alle Sender im ARD-Verbund die Charta der Vielfalt unterschrieben. Für den rbb bedeutet das: "Diversity schließt alle Menschen in Berlin und Brandenburg mit ein“, so Schlesinger.

Im Programm des rbb passiere schon einiges in Sachen Diversity, erklärt die rbb-Intendantin. Als Beispiel nennt sie die Reality-Sendung „queer 4 you“, in der vier schwule Lifestyleberater Menschen aus schwierigen Lebenslagen helfen. Die Sendung sei ganz bewusst als "Clash“ zwischen verschiedenen Lebenswelten inszeniert.

Als weitere Beispiele nennt die Intendantin Erklärvideos rund um die Corona-Pandemie, die sowohl in deutscher als auch in türkischer Sprache abrufbar sind, sowie Redakteur*innen und Moderator*innen mit verschiedenen Migrationsgeschichten. "Wir bemühen uns auf allen Kanälen Diversity herzustellen und zu spiegeln.“ Denn auch dem diversen Publikum des rbb wolle man gerecht werden, so Schlesinger.

Unterschiedliche Perspektiven einnehmen



Diversity sei dabei immer ein offener Prozess. Weil sich die Gesellschaft unentwegt verändert, müsse auch der rbb flexibel für diese Veränderungen sein, so Schlesinger. "Luft nach oben gibt es da immer.“ Aber die Intendantin sieht den rbb auf einem guten Weg.

"Wir möchten über Themen berichten, die Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen ansprechen.“ Dafür sei es unerlässlich, sagt Patricia Schlesinger, auch Perspektiven einzunehmen, die uns zuerst einmal fremd erscheinen.