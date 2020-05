Nach Thüringen hat auch Sachsen angekündigt, die Corona-Regelungen bald zu lockern. Das Bundeskanzleramt hält dagegen, will verbindliche Pflichten statt Gebote. Die sächsische Ministerin für Soziales und Gesundheit, Petra Köpping, sieht Anpassungen der Vorschriften als normalen Prozess.



Nach dem Vorschlag der Bundesregierung die meisten der aktuell geltenden Corona-Beschränkungen noch bis Ende Juni aufrechtzuerhalten, halten gleich mehrere Bundesländer dagegen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat bereits angekündigt, ab dem 6. Juni auf allgemeine Corona-Vorschriften verzichten zu wollen, und auch Sachsens Ministerin für Soziales und Gesundheit Petra Köpping hat Lockerungen bereits zu diesem Datum angekündigt.

Paradigmenwechsel in einigen Bereichen

Auch in Sachsen stünde ab dem 6. Juni eine neue Verordnung an, so Köpping. Mit dieser neuen Verordnung kündigt die SPD-Politikerin in einigen Bereichen einen "Paradigmenwechsel“ an. So sollen zum Beispiel die bisherigen Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen in Besuchsmöglichkeiten mit strengen Auflagen umgewandelt werden.

Die Ankündigung, dass man nun aber gleich alle Corona-Vorschriften aufheben will, sei zumindest in Sachsen jedoch nicht der Fall, stellt die Ministerin für Soziales und Gesundheit klar. "Wir möchten einfach die Ermöglichungshaltung einnehmen.“

Regeln weiterhin wichtig

Maskenpflicht und Abstandsregeln sollen in Sachsen auch nach dem 6. Juni weiterhin gelten. "Wenn wir die guten Zahlen, die wir in Sachsen haben, behalten wollen, brauchen wir weiterhin Regeln“, ermahnt die SPD-Politikerin. Dafür gelten für Gastronomie, Hotels und Geschäfte auch weiterhin die Hygienevorschriften.

Die Diskussion um die Uneinigkeit zwischen Bund und Ländern, kann Köpping nicht nachvollziehen. Der Prozess eine neue Verordnung zu erlassen, nachdem die alte am 6. Juni ausläuft, und diese auch an die neuen Gegebenheiten in der Pandemie anzupassen sei ganz normal, so die SPD-Politikerin, "und genau das werden wir tun“.