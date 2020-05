- "Wichtig sind vor allem die weniger sichtbaren Merkmale"

Am Dienstag findet der deutsche "Diversity-Tag" statt. Dahinter steht die Idee, vielfältige Lebensentwürfe in der Arbeitswelt voranzubringen. Zu oft bleibt Diversity-Management aber immer noch an den offensichtlichen Merkmalen hängen, mahnt Petra Arenberg, Professorin für Personalmanagement.

Ein Tag um Unternehmen und Organisationen daran zu erinnern, ihr Personal breit aufzustellen. Das ist das Ziel des Diversity Days. Jede*r soll wertgeschätzt werden – unabhängig von Identität, Geschlecht, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung, Behinderung oder Herkunft.

Zum Tag der Vielfalt an diesem Dienstag benennt Petra Arenberg, Professorin für Personalmanagement an der SRH-Fernhochschule, zuerst die positiven Effekte von Diversität in der Belegschaft: "Diversität kann Innovationen und kreatives Denken fördern, sie erweitert Horizonte und bringt eine gewisse Dynamik mit sich.“

Deep-Level-Merkmale viel wichtiger

Trotzdem sei Diversität keine Selbstläuferin, gibt die Professorin für Personalmanagement zu bedenken. "Wenn wir an Diversität denken, fallen uns meist sichtbare Merkmale wie Alter, Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit ein“, so Arenberg. Die positiven Effekte von Diversität würden sich jedoch vor allem durch weniger sichtbare, so genannte Deep-Level-Merkmale ergeben. Dazu gehören kulturelle Werthaltungen, Erfahrungen und Einstellungen, erklärt die Professorin.

Die Förderung von sozialer Vielfalt konzentriere sich zu oft auf sichtbare Diversitätsmerkmale, was wiederum negative Reaktionen bei den Mitarbeitenden auslösen kann. "Hochqualifizierte, leistungsbereite Personen möchten nicht gern als Quoten-Menschen gelten“, warnt Arenberg. Gerade diese Personen würden dann diversitätsbasierte Auswahlprozesse meiden, wodurch wichtige Fachkräfte verloren gingen.

Fokus auch auf Gemeinsamkeiten

Deswegen sei es immer sinnvoll mehrere Merkmale mit einzubeziehen, sagt die Professorin für Personalmanagement. Diversity-Manager*innen sollten nie nur ein Merkmal wie beispielsweise sexuelle Orientierung oder ethnische Zugehörigkeit herausstellen, sondern immer auch Leistung, Motivation und Erfahrung mit einbeziehen. So würde das Gemeinschaftsgefühl auch in diverseren Teams gestärkt und es könne vermieden werden, dass jemand auf ein Merkmal reduziert wird, so Arenberg.