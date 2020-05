"Ich hoffe natürlich, dass ich in fünf Jahren gar keine Klima-Aktivistin mehr sein muss." Das sagt die Berliner Schülerin Josephine Hübner von Fridays for Future. Mit dem Blick in die Nach-Corona-Zukunft rechne sie aber derzeit nicht damit.

Geplant seien nun wieder mehrere Aktionen der Klimabewegung: virtuell wie analog. Der Protest lebe auch davon, laut auf der Straße zu sein, so Hübner.