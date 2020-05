- Göring-Eckardt: Wichtig sind gemeinsame Corona-Kriterien

Den Mund-Nasen-Schutz und das Abstandsgebot hält die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, nach wie vor für sinnvoll. In der Thüringer Diskussionen um einen Wegfall der Corona-Einschränkungen spricht sie sich für bundesweit einheitliche Kriterien aus.

Nicht überall gleich, aber einheitliche Kriterien



Wer an der Bundeslandgrenze wohne, könne sich nicht immer informieren, wo gelte was, so Göring-Eckardt. Thüringens Minsterpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte angekündigt, die Corona-Einschränkungen aufheben zu wollen. "Ab 6. Juni möchte ich den allgemeinen Lockdown aufheben und durch ein Maßnahmenpaket ersetzen, bei dem die lokalen Ermächtigungen im Vordergrund stehen", hatten ihn Zeitungen zitiert.

Kein Überbietungswettbewerb



"Ich will nicht hoffen, dass es ein Überbietungswettbewerb ist", so Göring-Eckardt im Inforadio. Der Gesundheitsschutz stehe nach wie vor an erster Stelle.