- "Wir sehen fast nur noch schwere Fälle von Gewalt"

Berliner Kindernotdienst - für Kinder und Eltern



Hotline: 030 61 00 61

www.berliner-notdienst-kinderschutz.de



Gewaltschutzambulanz der Charité

Telefonische Sprechzeiten:

Montag bis Freitag: 08:30 bis 15:00 Uhr

Tel: 030 450 570 270

Untersuchungszeiten:

Montag bis Freitag: 08:00 bis 16:00 Uhr



Besuchsadresse

Birkenstraße 62, Haus N, 10559 Berlin



Mehre Information in unterschiedlichen Sprachen auf www.gewaltschutzambulanz.charite.de



BIG Hotline: 030 611 03 00



BIG Hotline ist täglich erreichbar von 8:00 bis 23:00 Uhr. Auch am Wochenende und an Feiertagen. Beratung auf Wunsch anonym und in unterschiedlichen Sprachen möglich.

Mehr Infos unter www.big-hotline.de



Opferhilfe Berlin

Tel.: 030 395 28 67

www.opferhilfe-berlin.de