- Freibäder öffnen: Doppelt so viele Besucher wie im Becken zugelassen

Vier Berliner Bäder machen nach den Corona-Schließungen an diesem Montag wieder ihre Türen auf: die Sommerbäder Wilmersdorf, Spandau Süd, Olympiastadion und das Strandbad Wannsee. Weitere sollen spätestens Anfang kommender Woche folgen, sagt der Chef der Berliner Bäder, Johannes Kleinsorg.

Doppelt so viele wie ins Wasser dürfen



"Wir lassen doppelt so viele Menschen ins Bad, wie ins Schwimmbecken dürfen", so Kleinsorg. Das wären bei einem 50-Meter-Becken 56 Menschen im Wasser und 56 Menschen auf der Wiese. Beim Sonnenbaden gelten wie auch im Park 5 Meter Abstand zur nächsten Gruppe.



Die Tickets müssen vorher online gekauft werden. Zudem gelten auch im Wasser die Abstandsregeln und es werden für die Hygiene mehr Reinigungskräfte vor Ort sein, so der Chef der Bäderbetriebe.