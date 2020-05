- Kieker: "Wir erwarten unsere Gäste mit offenen Armen"

Langsam öffnet sich Berlin wieder für Tourist*innen - ab dem 25. Mai dürfen sie einreisen. Für vergleichbare Tourismus-Erfolge wie im Vorjahr werde man aber noch lange arbeiten müssen, so Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin.

Die Verluste der Berliner Tourismusbranche werde man nicht einfach wieder reinholen können, so Kieker. Er setze darauf, dass der Betrieb jetzt wieder schnell und verantwortungsvoll hochgefahren weden könne.



Weg vom Großstadtgewimmel



Damit sich Tourist*innen in der Hauptstadt wohl fühlen, will man in der nächsten Zukunft erst einmal auf enges Großstadtgewimmel verzichten, so Kieker. Vor allem Außenbezirke mit weitläufigen Flächen sollen beworben werden. Als Service lasse sich auf der Webseite von Visit Berlin einsehen, welche Museen oder Restaurants wieder geöffnet haben. Auch für die Berliner*innen gibt es extra "Welcome-Back"-Angebote mit Rabatten für über 50 Attraktionen der Stadt, so Kieker.



Derzeit hoffe man vor allem auf Besucher*innen aus dem Umland, aber auch aus Österreich, Schweiz und den Niederlanden, die die Hauptstadt besuchen wollen. Vor allem stehe man derzeit vor der Herausforderung, dass der Flugverkehr noch nicht richtig funktioniere. Die Erfolgszahlen aus dem Jahr 2019 werde man so schnell nicht wiederholen könne, so Kieker. Voraussetzung für jegliche Intensivierung des Tourismus sei das Vorhandensein eines Impfstoffes gegen das Coronavirus.

Mehr Informationen im Internet unter www.visitberlin.de