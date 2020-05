- "Lufthansa wird sich anpassen müssen"

Reaktionen auf Beteiligung an Lufthansa

Die geplanten Staatshilfen für die angeschlagene Lufthansa haben unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.

Bayerns Ministerpräsident Söder hat es begrüßt, dass der Bund neun Milliarden Euro zuschießen will und dafür 20 Prozent am Konzern übernimmt. Vor der Corona-Krise sei die Lufthansa sehr erfolgreich gewesen; sie sei wichtig für Deutschland, so Söder.

Die Grünen sprechen dagegen von einem klimapolitischen Armutszeugnis, weil die Lufthansa die Hilfe offenbar ohne ökologische Auflage bekomme.

Kritik kommt auch von der Flugbegleitergewerkschaft Ufo. Sie vermisst Vorgaben der Bundesregierung beim Mitarbeiter- und Kündigungsschutz.