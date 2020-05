- "Söder geht nach Berlin, wenn es der CSU etwas nützt"

Die CSU lädt am Freitag erstmals zu einem virtuellen kleinen Parteitag ein. Im Fokus steht Partei-Chef Markus Söder, der sich derzeit als Krisenmanager und Kanzlerkandidat in Szene setzt. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing, schätzt Söders Chancen ein.

Söders Image habe sich seit 2018 gewandelt, er sei nun in unterschiedlichen Rollen immer wieder auch bundesweit präsent, so Münch. Das einst etwas belächelte Konzept "Bavaria First" sei nun seiner Rolle als verantwortungsvoller, kooperativer Landesvater gewichen, so die Polit-Expertin.



Söder habe zudem öffentlich aus der Flüchtlingskrise gelernt. Statt gegen die CDU zu schießen und näher an die AfD heranzurücken, sei Söder nun erklärter Gegner der Alternative für Deutschland, so Münch. Für die CSU sei nichts schlimmer, als Wählerstimmen zu verlieren - und dies sei mit dem Kurs Söders der Fall gewesen.



Als potenzieller Kanzlerkandidat würde Söder dem Ruf nach Berlin allerdings nur folgen, wenn es der CSU in Bayern etwas nütze, so die Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing. Dabei müsse vor allem seine Nachfolge geklärt sein.