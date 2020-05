- Bütikofer: "China muss man mit Skepsis begegnen"

Die Führung in China habe Respekt vor dem Coronavirus, so Bütikofer, wolle aber auch den Eindruck vermitteln, dass man die Sache im Griff habe. Allerdings sei in diesem Jahr eine Wachstumsprognose für die chinesische Wirtschaft ausgeblieben. Laut Bütikofer zeige dies, wie ungewiss der Ausgang der Corona-Krise auch in China ist.



Die wirtschaftlichen Probleme aufgrund geschlossener Märkte und lückenhafter Lieferketten bestehe wechselseitig zwischen China und seinen Handelspartnern, so der Grünen-Politiker. Er mutmaßt, dass der Einschnitt für China durch die fehlenden europäischen Konsumtenten sogar stärker sei, als umgekehrt.





Bütikofer: China ist ein "systemischer Rivale" der EU





Bütikofer glaubt nicht, dass die Deutschen China derzeit mehr Vertauen als den USA. "Es gibt genug Gründe, um China gegenüber extrem vorsichtig zu sein." Er nennt hierbei den anstehenden Bruch des Vertrages mit Großbritannien, die Autonomie Hongkongs zu wahren.



Die Rolle der EU sei es nicht, in einem Kräftezerren den USA "hinterherzudackeln" oder die harte Konfrontation mit China zu suchen, so der EU-Abgeordnete. Aber: China sei ein "systemischer Rivale" und strebe eine Peking-zentrierte Weltordnung an, sagte Bütikofer. Kooperationen mit der Volksrepublik müsse man so gestalten, dass man dabei nicht noch den chinesichen Hegemonialsanspruch fördere.