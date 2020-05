Das Bundeskabinett hat ein Verbot von Werkverträgen in Schlachthöfen beschlossen. Damit reagiert es auf Corona-Ausbrüche in mehreren Betrieben. Warum die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten diese Maßnahme begrüßt, fragen wir den Gewerkschafter Freddy Adjan.



Werksvertragsarbeitnehmer seien häufig Mitarbeiter zweiter Klasse, bemängelt Freddy Adjan, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Diese arbeiteten unter prekären Verhältnissen, haben so gut wie keine Rechte und arbeiteten teilweise Akkord, sechs Tage die Woche zu je 16 Stunden, erklärt Adjan.



Der Gewerkschafter begrüßt den Beschluss des Bundeskabinetts, Werkverträge in der Fleischindustrie zu verbieten. Dennoch habe er Zweifel, ob es so in die Gesetzesvorlage komme, so Freddy Adjan. Während des Gesetzgebungsverfahrens könne der Beschluss noch geschliffen werden.

Der Vertreter der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten rechnet mit Klagen von Unternehmen gegen das Gesetz. Daher betont er, das ausgearbeitete Gesetz müsse rechtssicher werden.

"Die Fleischindustrie hatte Jahrzehnte Zeit, sich zu verbessern", so Adjan. Bisherige Anstrengungen haben demnach bei der Lösung der vorhandenen Probleme nicht genützt. Nun brauche es glasklare Regelungen ohne rechtliche Schlupflöcher: "Die Leute anständig zu bezahlen, anständig zu behandeln, das müsste ja eigentlich Usus sein."