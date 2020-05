- Deutsche Bank: Die Krise kommt zum falschen Zeitpunkt

International betrachtet ist die Deutsche Bank ein eher mittleres Kreditinstitut – gegen die Großen der Branche hat die Deutsche Bank keine Chance. Die Corona-Krise trifft das Geldhaus zusätzlich. Gewinne für die Deutsche Bank seien in diesem Jahr nicht zu erwarten, sagt Finanzexperte Hans-Peter Burghof von der Universität Hohenheim.

Ausgerechnet im Investment-Banking schreibt die Deutsche Bank trotz Corona-Krise gute Zahlen. Überrascht zeigt sich der Finanzexperte Hans-Peter Burghof davon nicht: "Das ist eine vorübergehende Phase – da kann man nicht drauf bauen", sagt er.

Die Deutsche Bank könne die Corona-Krise auch für sich nutzen, sagt der Finanzexperte. Denn sie wolle die Kunden eng an sich binden und sich als verlässlichen Partner – gerade in Krisenzeiten – präsentieren. "Das ist die Krise, die wunderbar passt zu dieser neuen Strategie. Sie kommt nur für die Deutsche Bank zu früh", so Burghof. Denn sie komme mitten im Umbau und zu einer Zeit, "wo die Deutsche Bank noch nicht so schrecklich viele Reserven hat." Das mache die Sache für die Deutsche Bank erheblich schwierig.

"Es sind Verluste zu erwarten"

Dennoch gibt es Risiken: "Die Risiken liegen ganz klar im Kreditgeschäft." Schon in den Jahren zuvor seien die Abschreibungen massiv zurückgegangen. "Man hat halt immer weniger Sicherheitsreserven für die Kredite, (…) weil es war eben alles mit dem billigen Geld der EZB zugestopft."

Nun hänge es stark von davon ab, wie gut die staatlichen Hilfen die Unternehmen stützt, wie viel Pleiten die Deutsche Bank in ihrem Portfolio haben wird. "Es ist nicht zu erwarten, dass die Deutsche Bank in diesem Jahr nennenswerte Gewinne machen kann – eher im Gegenteil: Es sind Verluste zu befürchten."