- DRK ruft zum Blutspenden auf

Die Versorgungssituation in Berlin und Brandenburg mit Blutkonserven ist auf einem sehr niedrigen Niveau, sagt Kerstin Schweiger vom DRK. Grund sei demnach, dass der Bedarf an Blut sprunghaft angestiegen sei. Denn nach den erfolgten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnhamen gehen die Kliniken in den Regelbetrieb. Daher werden aufgeschobene und akute Operationen durchgeführt.

Gleichzeitig sei die Spendebereitschaft etwas rückläuft, so Schweiger. "Blut ist nur kurz haltbar", erklärt die DRK-Vertreterin. Sechs Wochen ließen sich Blutpräparate verwenden, bei Trombozyten seien es fünf Tage.

Daher ruft der Blutspendedienst Nord-Ost gesunde Menschen zum Blutspenden auf, damit keine Versorgungs-Engpässe in den Krankenhäusern entstehen. Dabei bittet Schweiger im Namen des DRK um eine Online-Terminreservierung. Nur so könne man sicherstellen, dass Abstandsregeln und andere Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden könnten.