- Corona macht kreativ: Literaturhaus im Netz

Wenn man auf die Webseite guckt, ist der Veranstaltungskalender des Berliner Literaturhauses auch zu Corona-Zeiten gut gefüllt - mit Webcasts. Die Leiterin Janika Gelinek ist zufrieden damit und bastelt mit ihren Kolleginnen an einem Programm, so dass die Besucher bald auch wieder persönlich vorbeischauen können.

"Wir haben eine steile Lernkurve hinter uns", berichtet Janika Gelinek. Sie leitet zusammen mit Sonja Longolius das Literaturhaus Berlin in der Fasanenstraße in Charlottenburg. Mit Hilfe von externer Technik sei es ihnen aber gelungen, fast alle Literaturhaus-Veranstaltungenin Zeiten der Corona-Krise ins Netz zu verlegen.

Doch bei jeder Veranstaltung habe es neue Herausforderungen gegeben, so Gelinek. "Da ist die Grenzen nach oben offen, was alles schief gehen kann, aber auch, wie es toll es dann auch funktionieren kann", so die Leiterin. Auch mit den Klickzahlen zeigt sich das Literaturhaus zufrieden: "Das Angebot wird auf jeden Fall angenommen und das freut uns sehr!"

Wann und wie kann das Literaturhaus wieder öffnen?

Dennoch blieben derzeit Einnahmen aus. Doch das hielte sich in Grenzen, sagt Gelinek. "Das wird irgendwann ein Problem, noch schaffen wir das. Wir müssen aber natürlich auch gucken, wie lange noch."

Wann das Literaturhaus wieder öffnen wird, sei noch nicht klar: "Für uns ist nicht so sehr das Wann entscheidend, sondern eher das Wie.“ Die Leuten sollten eine schöne Zeit im Literaturhaus verbringen. Dazu müsse sich das Team genaue Gedanken machen, wie das in Zeiten von Corona realisierbar sei.