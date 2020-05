- Klage gegen BND-Gesetz: "Überwachung muss reguliert werden"

"Journalisten leben davon, dass Menschen Ihnen Geheimnisse erzählen, dass sie Ihnen erzählen, wo Menschen korrupt sind, damit sie später darüber berichten können", sagt Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen und Kläger in dem Prozess. Das könnte aber nur funktionieren, wenn sich die betroffenen Personen darauf verlassen könnten, dass die Aussagen bei den Journalist*innen geheim blieben.

"Wir klagen gegen das sogenannte BND-Gesetz: Wir wollen, dass Journalisten auch im Ausland vor Überwachung durch den deutschen Auslandsdienst geschützt sind", betont Mihr.

Der Bundesnachrichtendienst verstoße gegen sein eigenes Gesetz, wenn man davon ausginge, dass Pressefreiheit ein Menschenrecht sei. "Das Gesetz soll im Prinzip einen Schutz von deutschen Journalisten ermöglichen, aber praktisch wird das nicht funktionieren". so Mihr. Denn auch deutsche Journalist*innen arbeiteten in grenzübergreifenden Recherchen: "Die nicht-deutschen Journalisten dürfen überwacht werden, und da gerät als Beifang auch die Kommunikation von deutschen Journalisten mit in den Schlepptau der Überwachung des Bundesnachrichtendiensts."

Keine Abschaffung des BND

Die ausländischen Kolleg*innen befürchteten, dass sich Quellen nicht mehr an sie wenden würden. Am Ende werde es somit weniger Journalismus geben, sagt Mihr. Der Quell- und Informantenschutz könnte schließlich nicht mehr gewährleistet werden.

Mihr betont weiter: Es ginge nicht darum, den BND abzuschaffen. "Es geht lediglich darum, dass Überwachung reguliert werden muss."