- Berlin will mehr Menschen auf Covid-19 testen

Der Berliner Senat hat am Dienstag eine neue Corona-Teststrategie beschlossen. Charité und Vivantes haben die Vorlage dafür erarbeitet. Was jetzt auf die Berlinerinnen und Berliner zukommt, fasst Landeskorrespondet Thorsten Gabriel zusammen.



Berlin wird die Zahl der Coronatests ausweiten und verstärkt auch Menschen ohne Symptome testen. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen.



Es seien zwar "keine flächendeckenden Testungen" geplant, so der regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), "sondern Stichproben nach einer bestimmten Systematik". Aber es sollen Tests in sensiblen Bereichen wie etwa den Kitas, bei der Polizei oder in Teilen der Gastronomie durchgeführt und alle zwei Wochen wiederholt werden.



"Dort, wo sich Kontakt nicht vermeiden lässt", sagte Müller am Dienstag. Dabei soll sich die eingesetzte Steuerungsgruppe Beratung von Experten holen, etwa von den Amtsärzten oder dem Team rund um Charité-Virologe Christian Drosten.





Kapazitäten derzeit nur zu 36 Prozent ausglastet



Auch in Pflegeheimen und Krankenhäusern sollen die Tests ausgewertet werden, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci - fügte allerdings hinzu: Jeden Berliner und jede Berlinerin zu testen "macht keinen Sinn". Stattdessen sollen die Tests auf freiwilliger Teilnahme basieren. Die acht Corona-Untersuchungsstellen des Landes sollen zu "Teststellen" werden, in denen man sich melden kann.



Die derzeit nicht einmal zur Hälfte ausgelasteten Testkapazitäten in Berlin sollen stärker ausgenutzt werden, so Kalayci. "Wir wollen mehr positive Menschen rausfischen", so die SPD-Politikerin. Derzeit könnten in Berlin 58.200 Tests pro Woche durchgeführt werden, doch die Auslastung liege bei nur 36 Prozent.

(Quelle: rbb|24)