WHO: Kein Corona-Impfstoff im Jahr 2020

Die Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation findet wegen der Coronavirus-Pandemie nur online statt. Die 194 Mitgliedsländer sprechen über die Coronavirus-Krise. WHO-Sprecher Christian Lindmeier erteilt der Hoffnung auf einen Impfstoff noch in diesem Jahr eine klare Absage.



An diesem Monatg beginnt die Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Videokonferenz. Hauptthema wird natürlich die Corona-Pandemie sein. Auf einen Impfstoff sei in diesem Jahr nicht mehr zu hoffen, sagt WHO-Sprecher Christian Lindmeier.

Ein Impfstoff müsse nicht nur ein Virus bekämpfen, sondern dürfe auch keine anderweitigen Schäden anrichten - deshalb seien viele Tests nötig, möglicherweise auch abhängig auch von Zielgruppe.

7 Milliarden Impfdosen für die Weltbevölkerung



Auch nach den Tests, müsse auch noch die Produktion gestemmt werden, so Lindmeier. 7 Milliarden Dosen wären nötig für die ganze Weltbevölkerung. Da bleibe dann auch die Frage nach dem "Schlüssel der gerechten Verteilung".

Die Kritik einer besonderen Nähe zu China, die immer wieder aufkommt, kann Lindmeier nicht nachvollziehen. Während dieser Pandemie habe die WHO natürlich die Nähe zu China gesucht, um Informationen zu Covid-19-Infektionen zu bekommen.