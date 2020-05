- Kalbitz bleibt AfD-Fraktionsmitglied

Der AfD-Bundesvorstand hatte Kalbitz' Mitgliedschaft wegen Kontakten ins rechtsextreme Milieu am Freitag mit einem Mehrheitsbeschluss für nichtig erklärt. Die Fraktion hat am Montag beschlossen, dass er dennoch ihr Mitglied bleiben kann. Dafür hat sie die Geschäftsordnung mit Zwei-Drittel-Mehrheit geändert. Es geht jedoch auch um die Frage, ob Kalbitz Fraktionschef bleiben kann. Die Mehrheitsentscheidung der Bundesspitze hatte in der AfD einen neuen Machtkampf ausgelöst.

(Quelle: dpa)