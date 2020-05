ZB/dpa Bild: ZB/dpa

Mo 18.05.2020

- Offene Gastronomie: "Der Berliner genießt es gerade, rauszugehen"

"Ernüchternd bis frohlockend": So fasst der Gastronom Josef Laggner das erste Wochenende mit geöffneten Cafés und Restaurants in der Corona-Pandemie zusammen. In Berlin-Mitte fehlten Touristen und Business-Leute, in den Ausflugslokalen dagegen war einiges los.