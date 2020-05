- "Die WHO braucht einen politischen Willen"

Die WHO sei "auf gar keinen Fall chinahörig", so Leitner. Das Lob für die chinesischen Corona-Maßnahnmen im Januar 2020 beurteilt die ehemalige UN-Mitarbeiterin als "Fehltritt". Dennoch habe China in der Corona-Pandemie schnell und richtig reagiert und Erfahrungen aus der einstigen SARS-Krise umgesetzt, so Leitner.

WHO sollte politischen Willen zeigen dürfen

Sollten sich die USA aus der WHO-Finanzierung zurückziehen, fielen gut 22 Prozent des WHO-Kernbudgets weg. Für andere Mitgliedsländer sei es eine Herausforderung, dies auszugleichen - doch erfahrungsgemäß kann dies funktionieren.

Es sei gut, darüber nachzudenken, die WHO zu reformieren, so Leitner. Die WHO solle nicht ein "Weltgesundheitsministerium" werden. Es brauche eher einen politischen Willen in der Organisation, um auch Konflikte der Mitgliedsländer untereinander zu managen, so die ehemalige UN-Mitarbeiterin. Die globalen Probleme unserer Zeit wie eine Pandemie oder der Klimawandel seien nur gemeinsam zu lösen.