- Geisel: Sorglosigkeit von Schaulustigen birgt Gefahr

Die Berliner Polizei hat eine gemischte Bilanz des Demonstrations-Wochenendes gezogen. Probleme gab es auch mit Schaulustigen. Innensenator Geisel kritisiert die "Sorglosigkeit", sich an Absperrgittern zu ballen. In der Corona-Pandemie sei das "nicht wirklich klug".

Nach dem Wochenende mit insgesamt 22 Demonstrationen in Berlin, hat Innensenator Andreas Geisel (SPD) eine "geballte Unvernunft, die sich Bahn bricht" kritisiert. Die Polizei bekomme Schwierigkeiten, zwischen Gewalttätern und Schaulustigen zu unterscheiden.

Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt

Solche Menschenansammlungen machten ihm Sorgen, so Geisel im Inforadio. Denn: "Die Sorglosigkeit birgt eine Gefahr." Sich an Absperrgittern zu ballen sei "nicht wirklich klug". Gewalttätige Auseinandersetzung mit Demonstrant*innen hätten sich an diesem Wochenende aber "in überschaubarem Rahmen gehalten".

Geisel betonte zudem: "Das ist ein freies Land." Die Versammlungsfreiheit in Deutschland sei wegen der Corona-Pandemie nach wie vor eingeschränkt, aber nicht die Meinungsfreiheit. Jeder müsse überlegen, wie er handele.

Gemeinsam mit Rechtsextremisten, Reichsbürgern und Hooligans

Geisel meinte: "Achtung, da sind Extremisten unterwegs, die wollen euch vor den Karren spannen - das finde ich schon notwendig. Damit die Menschen eine freie Entscheidung haben, ob sie mit Rechtsextremisten, mit Reichsbürgern, mit Hooligans gemeinsam auf die Straße gehen." Diese Menschen wollten keine Kritik üben, sondern die freiheitlich-demoktatische Grundordnung angreifen.