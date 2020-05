imago images / ZUMA Wire Bild: imago images / ZUMA Wire

Sa 16.05.2020 | 07:44 | Interviews

- Hygiene-Demos und Gegenproteste in der Region

Überall in Deutschland poppen sogenannte Hygienedemos auf. Am Freitag hatte in Jüterbog in Brandenburg auch eine stattgefunden - angemeldet vom Neonazi Arne Dirksen. Auch am Samstagv wird es weitere Demos und Gegenproteste geben. Olaf Sundermeyer, Reporter bei rbb24-Recherche, zu den Hintergründen.