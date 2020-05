- Umweltminister fordern ökologische Kriterien für Konjunkturprogramme

Die Umweltminister von Bund und Ländern beraten am Freitag über die Folgen der Corona-Krise auf die Umwelt- und Klimapolitik. Die hessische Umweltministerin und Vorsitzende der Umweltministerkonferenz, Priska Hinz (Grüne), fordert ökologische Kriterien für Konjunkturprogramme.



Die Vorsitzende der Konferenz, die hessische Ressortchefin Priska Hinz, forderte, Konjunkturprogramme an ökologischen Kriterien auszurichten. Wirtschaftswachstum ohne Klimaschutz nütze nichts, so die Grünen-Politikerin.



Als Beispiele nannte sie, Autohersteller dabei zu unterstützen, auf umweltfreundliche Antriebe umzustellen. Außerdem müsse der öffentliche Nahverkehr gestärkt werden, Radwege ausgebaut und der Flugbetrieb auf synthetische Treibstoffe umgestellt werden.



Laut Hinz werden die Umweltminister dazu voraussichtlich ein Positionspapier beschließen.