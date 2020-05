Sozialarbeit in der Krise: Nähe aufbauen durch Mimik

Die Corona-Krise hat viele Bereiche zum Erliegen gebracht. Langsam können Sozialarbeiter*innen wieder ihre Arbeit aufnehmen. Wie die Betreuung von Familien in der Krise verläuft, erzählt Kathrin Urbanski, Sozialarbeiterin in Frankfurt (Oder).

Die Sozialarbeiterin har in den vergangenen Wochen zehn Familien betreut. Dabei hat sie mit den Familien vor allem telefoniert, erzählt Kathrin Urbanski, Sozialarbeiterin in der Familien- und Einzelfallhilfe in Frankfurt (Oder) im Verein Flexible Jugendarbeit.

Bei Familien, bei denen das Kindeswohl gefährdet ist, durfte sie unter Auflagen die Familien auch besuchen. Über ihre Arbeit in der Coronakrise sagt sie: "Das gestaltet sich anders." Die Kinder und sie selbst haben sich bei den Wiedersehen gefreut. "Nähe konnte sich da aufbauen durch Worte, durch Mimik und durch Gestik."

Sie habe versucht, vor allem schöne Momente zu schaffen, etwa durch das Spazierengehen draußen. Durch die Lockerungen darf sie nun mehr Kontakt zu den Kindern und den Eltern aufnehmen.



Für die Familien sei es in der Zeit vor allem schwierig gewesen, die Resignation auszuhalten und gleichzeitig für die Kinder alle Rollen übernehmen zu müssen - als Freund, Lehrer, als Hausfrau und Mutter, sagt Kathrin Urbanski. "Ich persönlich habe das Home Office sehr schlecht ausgehalten", erzählt die Sozialarbeiterin. Das Telefon habe 12 Stunden am Tag nicht stillgestanden.