- Krisen-Unterstützung: "Der Staat kann nicht allen helfen"

Durch die Coronakrise sind etliche Branchen hart getroffen worden. Viele fordern deshalb finanzielle Unterstützung vom Staat. Gabriel Felbermayr vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, sagt: Der Staat könne nicht allen helfen. Es müsse auch eine Lastenverteilung geben.



"Der Staat kann nicht allen helfen und soll es auch nicht", sagt Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Die Aufgabe des Staates sei es die Lasten zu verteilen und Fairness herzustellen.



Um die Lasten zu verteilen, seien Steuererhöhungen möglich. Es sei aber denkbar etwa bestehende Subventionen wegzusparen. Das Kurzarbeitergeld etwa sei auch ein Instrument der Lastenverteilung. Dadurch haben weiterhin diejenigen ein Einkommen, die von der Krise getroffen wurden. Bezahlt wird es durch die Menschen, die nicht von der Krise so stark betroffen sind, erklärt Felbermayr.



Ob die Unterstützung von Unternehmen an Auflagen gebunden sein sollte, komme es darauf an, über welche Auflagen gesprochen wird, so der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Es müsse ein Interesse daran geben, dass das Geld im Unternehmen bleibe. Daher müsste es Regeleungen für Boni geben. Auf der anderen Seite dürften die Unternehmen nicht mit neuen Auflagen belastet werden.

Der Staat habe derzeit genug Rücklagen, betont Felbermayr: "Zurzeit muss man keine Sorge haben." Es hänge aber davon ab, wie lange die Krise noch anhalte.