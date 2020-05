Das Angeln wird in diesen Zeiten immer beliebter. Malte Frerichs vom Landesverband Deutscher Sportfischer Berlin-Brandenburg, erklärt, welche Regeln in der Region für das Angeln gelten und warum es sich gut zum Zeitvertreib eignet.



Immer mehr Leute wollen angeln gehen, das sagt Malte Frerichs, Vizepräsident des Landesverbands Deutscher Sportfischer Berlin-Brandenburg. So gebe es immer mehr Nachfragen zu Anglerprüfungen.

Angeln sei grundsätzlich auch in Zeiten von Corona möglich: "Abstände sind weniger ein Problem", so Frerichs. Allerdings sei zu beachten, dass nicht in allen Innenstadtgewässern geangelt werden dürfe. So gibt es etwa in Potsdam Einschränkungen.

Doch nicht alle erfahrenen Angler konnten bisher ihrem Hobby nachgehen. Einige haben Probleme, die Boote vom Vereinsgelände ins Wasser zu lassen, erklärt der Vizepräsident des Landesverbands Deutscher Sportfischer Berlin-Brandenburg.

Regeln fürs Angeln in Berlin und Brandenburg

Wer gern selbst angeln will, könne sich bei den Anglerverbänden in Berlin und Brandenburg informieren. In den beiden Bundesländern gelten unterschiedliche Regeln. So sei es in Brandenburg relativ einfach angeln zu gehen. denn Friedfische darf man auch ohne Prüfung angeln, dennoch seien auch dabei Regeln zu beachten, betont Frierichs.



Beim Angeln beschäftige man sich mit der Natur und mit Tieren. So müssten Vorgaben zum Betäuben und Töten befolgt werden.

In Berlin darf man nur mit Fischereischein angeln. Personen über 18 müssen dazu eine Prüfung ablegen. Für Kinder und Jugendliche gelten zusätzliche Regeln.