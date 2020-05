- Corona-Ampel: "Nicht nachvollziehbar und unverständlich"

Der Berliner Senat will zur Bewertung der Pandemiesituation ein Ampelsystem einführen. Die im Bund vereinbarte Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gilt dabei explizit nicht als Grenzwert, ab dem Lockerungen wieder zurückgenommen werden: diese Zahl sei für Berlin viel zu hoch, sagte gesundheitssenatroin Dilek Kalayci (SPD).



Stattdessen legt der Senat drei Kriterien an, bei denen die Ampel nicht auf rot stehen darf.

Das erste kriterium ist der Reproduktionsfaktor, der angibt, wie viele weitere Menschen eine infizierte Person ansteckt. Liegt sie drei Mal hintereinander nicht über 1,2 liegen, sonst springt die Ampel auf rot.



Das zweite Kriterium ist die Zahl der Neuinfektionen: Steigt diese Zahl auf 20 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner, zeigt die Ampel gelb, bei 30 Infizierten pro 100.000 Einwohner wird sie rot. Das dritte Kriterium spiegelt die Auslastung der Intensivstationen in den designierten Corona-Krankenhäusern Berlins wider. Liegt deren Auslastung bei 15 Prozent, wird die Ampel gelb, bei 25 Prozent rot.

Zeigt die Ampel bei zwei von drei Indikatoren gelb, bereitet der Senat weitere Maßnahmen vor. Sind zwei von drei Indikatoren rot, werde man über die Rücknahme von Lockerungen nachdenken, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Ja nach Lage könne diese aber auch schon früher geschehen.