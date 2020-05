- Brandenburger AfD könnte Verdachtsfall werden

Der Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz steht wegen früherer Kontakte zur rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" unter Druck.



Laut einem internen Gutachten des Verfassungsschutzes steht sein Name auf einer Mitgliederliste der inzwischen verbotenen Organisation.



Kalbitz bestreitet eine Mitgliedschaft. Er könne aber nicht kategorisch ausschließen, dass sein Name auf einer Liste der HDJ stehe, sagte er dem rbb. Das sei aber schon bekannt. Kalbitz hatte 2007 an einem Pfingstcamp der HDJ teilgenommen.



Laut AfD dürfen Parteimitglieder nicht auch in der HDJ sein. Der AfD-Bundesvorstand will am Freitag darüber beraten, ob Kalbitz aus der Partei ausgeschlossen wird.