- DStGB: 5 statt 73 Millonen Euro Steuereinnahmen

Durch die Corona-Krise drohen den Städten und Gemeinden Steuereinbußen vom 40 bis 60 Milliarden Euro. Das schätzt der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB). "Auf Dauer wird die Krise alle treffen", sagt DStGB-Präsidenten Gerd Landsberg.

"Wir gehen davon aus, dass unsere Einnahmen beispielslos abstürzen", sagt Gerd Landsberg. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds. Insbesondere bei den Gewerbesteuereinnahmen werde es einen erheblichen Einbruch geben, so Landsberg. Er nennt das Beispiel der Hauptstadt: "Im Monat April gingen die Gewerbesteuereinahmen in Berlin um 90 Prozent zurück. Statt 73 Millionen Euro flossen nur fünf Millionen Euro in die Landeskasse." Gleichzeitig stiegen aber die Ausgaben.

Wirtschaft auf Sparflamme

Zwar hofft Landsberg auf eine Verbesserung, allerdings laufe die Wirtschaft auch mit den Lockerungen mit "angezogener Handbremse." Die Kommunen müssten nach der Sommerpause spätestens ihren Haushalt für 2021 aufstellen: "Wie sollen die notwendigen Ausgaben tatsächlich finanziert werden, das ist eine zentrale Frage", sagt Landsberg.

Nun fordert der Städte- und Gemeindebund einen Rettungsschirm: Dabei ginge es um die Übernahme von Sozialkosten, die Übernahme der unabdingbaren Ausgaben (wie z.B. für Gesundheitsämter) und den Ausgleich von armen und reichen Kommunen.