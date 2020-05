Pop-Up-Radwege: Mehr Sicherheit in der Krise?

In Berlin sind teilweise temporäre Radwege entstanden – die sogenannten Pop-Up-Radwege. In der Krise musste schnell reagiert werden. Innerhalb von wenigen Tagen hat Felix Weisbrich vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg die Idee umgesetzt.

In der Krise musste schnell reagiert werden, der Abstand von 1,5 Metern lässt sich auf den gängigen Radwegen in Berlin kaum realisieren. Deswegen hat Felix Weisbrich reagiert. Er ist der Leiter des Straßen- und Grünflächenamts im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und hat die neuen Pop-Up-Wege durchgesetzt. "Es gab genug Gründe, schnell zu reagieren", so Weisbrich.

Vor der Corona-Krise sei der Klimaschutz ein wichtiges Argument zur Ausweitung der Radwege gewesen, nun sei die Eilbedürftigkeit durch die Pandemie hinzugekommen, so Weisbrich. "Wir hatten auf einmal noch ein weiteres Sicherheitsargument, warum wir hier schneller tätig werden müssten", sagt der Amtsleiter.

Aktuell seien knapp 12,5 Kilometer der Radwege ausgeweitet worden. "Wir machen aber weiter", sagt Weisbrich. Kritik an dem Projekt, weist Weisbrich zurück, denn die Pläne seien nicht neu. Das Mobilitätsgesetzt sei schon vor langer Zeit verabschiedet worden, so Weisbrich.