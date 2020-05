- Grenzöffnungen in Europa: Hin zur neuen Normalität?

Im Falle der Grenzöffnung müsste aktiv dafür geworben werden, dass sich die Bürger*innen an die Maßnahmen und Abstandsregelungen halten, sagt Daniel Caspary, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament.

"Wir müssen aber sicherstellen, dass wir in Europa nicht zurückfallen in die alten Grenzen", so Caspary. Nun sei die Frage, ob die Grenzkontrollen die richtigen Maßnahmen seien oder ob grenzübergreifend die gleichen Maßnahmen angewandt werden müssten. "Alle diese Maßnahmen müssen wir europaweit koordiniert ergreifen, aber nicht Grenzen schließen", sagt der EU-Politiker.

"Es muss aus meiner Sicht keine zwingende Grenzkontrolle sein"

In vielen Grenzlagen sei die Situation nach anfänglichen Problemen verbessert worden. Viele Arbeitnehmer*innen könnten sich mittlerweile beispielsweise wieder frei bewegen. Caspary plädiert zudem, man müsse nicht alle Maßnahmen – die zu Recht gelten - an den Grenzen kontrollieren. "Es muss aus meiner Sicht keine zwingende Grenzkontrolle sein", sagt der CDU-Politiker.

"Ich habe leider den Eindruck, dass die Europäische Union hier mit einem etwas falschen Ansatz unterwegs ist", so Caspary. "Ich wünsche mir, dass die Europäische Kommission nicht darlegt, nach welchen Bedingungen man Grenzen wieder öffnen darf. Sondern ich wünsche mir, dass die Europäische Kommission den Mitgliedsstaaten sehr deutlich mit auf dem Weg gibt, wann Grenzkontrollen überhaupt zulässig wären."

Weiterhin forderet Caspary einheitliche Regeln: "Wir müssen wegkommen, die willkürlich aussehen und die Vertrauen kosten, sondern wir müssen hin zu einer neuen Normalität", betont Caspary.