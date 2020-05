- Drohnen: Die Begleiter der Zukunft

Drohnen werden schon in vielen Bereichen eingesetzt, wie Sabrina John, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Luftverkehrsinformation in Hamburg, sagt. "Viele Filme, die wir heute in den Kinos sehen sind meistens auch schon mit Drohneneinsätzen gemacht worden", sagt sie. Außerdem könnten Drohnen vermessen, Gebäude inspizieren oder in der Landwirtschaft eingesetzt werden.

Drohne statt Helikopter

Mittlerweile übernähmen Drohnen oft den Job, den früher noch Helikopter gemacht hätten. Das bringe auch einen finanziellen Vorteil, so John. Gleichzeitig seien sie flexibler und würden Menschen nicht unnötig in Gefahr bringen. Dennoch stoßen auch Drohnen auf Grenzen, "insbesondere, was langfristige Einsätze angeht." Da gebe es noch Entwicklungspotential im Bereich der Batterien, "damit die Drohnen a"ch viel weiter fliegen und größer werden können."

Es muss aber auch für Rechtssicherheit gesorgt werden: Die neuen Regeln seien aber schon auf dem Weg. "Darüber hinaus, müssen wir uns aber auch der Thematik der Drohnenabwehr und dem Schutz von kritischen Infrastrukturen, wie zum Beispiel Flughäfen, widmen", sagt John.