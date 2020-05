dpa Bild: dpa

Di 12.05.2020 | 15:25 | Interviews

- Windkraftanlagen: "Die Natur im Schlaubetal wäre gefährdet"

Durch eine Abgabe von Windpark-Betreibern sollen die Kommunen von Anlagen in der Nähe überzeugt werden. So eine Abgabe gibt es in Brandenburg schon. Dennoch kämpfen die Einwohner von Mixdorf gegen einen geplanten Windpark. Warum die Abgabe nicht überzeugt, erklärt der Bürgermeister von Mixdorf, Dieter Mutke.



Die Vorschläge für eine Abgabe an die Kommunen gebe es schon länger, sagt Bürgermeister Dieter Mutke. Das Land Brandenburg habe diese empfohlen. "Wir sollten ja schon voriges Jahr mehr oder weniger geködert werden mit 10 000 Euro je Windkraftanlage", so Mutke. 14 dieser Anlagen sollten in der Region zwischen Mixdorf und Grunow-Dammendorf entstehen. Das Geld hätten sich die Geminden teilen müssen - 70 000 kämen dann auf jede Gemeinde zu. Dennoch habe sich Mixdorf dagegen ausgesprochen. Denn die Natur im Schlaubetal wäre gefährdet, so der Bürgermeister. Die Anlagen machten demnach Krach und sie machten die Natur ein klein wenig kaputt. Laut Mutke müssten die Standorte qualifieziert ausgesucht werden. Außerdem sei es wichitg vor der Zuweisung von Windeignungsgebieten mit den Landkreisen zu sprechen: "Vorher hätte man mit uns reden sollen und uns nicht vor vollendete Tatsachen stellen sollen", so der Bürgermeister von Mixdorf.