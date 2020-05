Faszination Verschwörungstheorie: Was macht sie glaubhaft?

Verschwörungstheorien vermischen Fakten mit falschen und erfundenen Behauptungen. Sie bauen auf Klischees und Feindbildern auf. Doch wie entstehen diese Theorien und wieso begeistern sie immer wieder Menschen?

Gesunde Skepsis oder Verschwörungstheorie – wo ist die Grenze? "Die Trennlinie verläuft da, wo ich noch faktenzugängig bin", erklärt der Psychologe Sebastian Bartoschek. Wer sich faktenresistent zeige, verlaufe sich in Verschwörungstheorien.

Verschwörungstheoretiker glaubten daran, dass andere sich verschworen haben, um etwas in die Welt zu bringen. Mittlerweile hätten sich viele von ihren darauf eingeschworen, dass auch die Corona-Pandemie nicht wirklich existiere. Bartoscheck rät grundsätzlich, Dinge zu hinterfragen oder über Nachrichten nachzudenken. "Wenn dann aber etwas so außerordentlich erscheint, dass es eigentlich ja eine große Meldung sein sollte, dann berichten nur diese kleinen Alternativ-Medien, dann sollte ich mich schon fragen: Was sind das eigentlich für Quellen, denen ich glaube", sagt der Psychologe. "Ein Youtube-Video macht noch keinen Sommer", betont er.

Warnung für Falschmeldungen?

Nun hat der Kurnachrichtendienst Twitter bekanntgegeben, in Zukunft Falschmeldungen mit Warnhinweisen zu versehen. Doch das sieht Bartoscheck nicht unbedingt als Lösung. Die eine Frage bleibe: "Wer überwacht die Wächter", regt er an. Er schlägt hingegen vor, mit Faktenchecks zu arbeiten. So könnten sich die User ein besseres Bild der Lage bilden.