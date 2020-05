- Humboldt Forum: Warten auf die Betriebsgenehmigung

Das Berliner Humboldt-Forum auf dem Schlossplatz eröffnet dieses Jahr nicht mehr. Das bedauert auch der Generaldirektor der Stiftung Humboldt-Forum, Hartmut Drogerloh, sehr. Dennoch sollen noch in diesem Jahr einzelne Bereiche freigegeben werden.

Wäre die Corona-Krise nicht dazwischen gekommen, hätte das Berliner Humboldt-Forum am Schlossplatz wie geplant eröffnen können, ist sich Hartmut Dorgerloh sicher. Er ist der Generalintendant der Stiftung Humboldt-Frum. "Wir waren wunderbar im Schlussspurt", sagt er. Nun gebe es aber wegen der Corona-Pandemie Probleme auf der Baustelle. "Aber auch die Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern ist derzeit sehr schwierig", so Dorgerloh .

Das Haus wird in Etappen geöffnet

"Wir halten daran fest, dass wir das Haus in Etappen aufmachen", erklärt der Generaldirektor. Zuerst seien die unteren Etagen an der Reihe, im nächsten Jahr folgten dann die oberen Etagen. "Jetzt ist die Frage, wann kriegen wir die Betriebsgenehmigung", sagt Dorgerloh. Derzeit sei man in der Phase der technischen Inbetriebnahme. Grundsätzlich funktionierten die technische Ausstattung bisher sehr gut.

Mit der Verzögerung stiegen auch die Ausgaben. Abstriche an der Qualität werde es dennoch nicht geben, denn "es ist ja eigentlich auch schon fast alles fertig", so Dorgerloh.