- Preußische Schlösser und Gärten öffnen wieder

Bereits seit dem 1. Mai sind das Schloss Belvedere auf dem Pfingstberg und die Historische Mühle am Schloss Sanssouci in Potsdam wieder geöffnet. Ab Dienstag folgen dann auch: die Bildergalerie, die Neuen Kammern und das Chinesische Haus im Park Sanssouci, in Brandenburg die Schlösser Rheinsberg, Oranienburg und Caputh, in Berlin der Neue Flügel des Schlosses Charlottenburg, das Mausoleum im Schlossgarten Charlottenburg sowie das Schloss Schönhausen.

