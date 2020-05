- Mehr Fälle von sexueller Gewalt gegen Kinder angezeigt

In Deutschland ist die Zahl der Gewalttaten gegen Kinder nach wie vor hoch.



Laut Polizeilicher Kriminalstatistik sind im vergangenen Jahr mehr als einhundert Kinder getötet und mehr als 4.000 misshandelt worden. Stark gestiegen sind demnach vor allem Fälle von Kinderpornografie.



Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, befürchtet, dass die häusliche Isolation wegen der Corona-Krise Kinder noch mehr gefährdet. Trotz der Lockerungen fehle noch immer der Kontakt zu Vertrauenspersonen in Kitas und Schulen. Rörig plädierte im Kampf gegen Kinderpornografie für eine Vorratsdatenspeicherung. Die Täter dürften sich nicht mehr so sicher vor Entdeckung fühlen.